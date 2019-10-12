В Японии из-за тайфуна объявили высший уровень погодной опасности

Save Japan Save world because We are the one.💪🏻💪🏻 🌫🌫#SaveJapan #TyphoonHagibis #PrayForJapan pic.twitter.com/z8kaAshOAy— tt_tk_Am🦋🦋 (@mizzy_tikky) October 12, 2019
Японские власти объявили о высшем — пятом — уровне природной угрозы из-за тайфуна "Хагибис". Национальное метеорологическое управление страны сообщает, что в ближайшие часы непогода достигнет Токио.
Жителей семи префектур, в том числе столичного региона, просят на всякий случай добраться до эвакуационных центров до того, как будет объявлена эвакуация. Один человек уже погиб.
Из-за непогоды перенесли квалификацию "Формулы-1". Наблюдаются перебои в работе транспорта, остановлено железнодорожное сообщение и метрополитен, а также столичные аэропорты.
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