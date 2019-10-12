В Японии из-за тайфуна объявили высший уровень погодной опасности

Порывы ураганного ветра достигают скорости 65 метров в секунду. Эвакуировать собираются 15 миллионов человек.

Японские власти объявили о высшем — пятом — уровне природной угрозы из-за тайфуна "Хагибис". Национальное метеорологическое управление страны сообщает, что в ближайшие часы непогода достигнет Токио.

Жителей семи префектур, в том числе столичного региона, просят на всякий случай добраться до эвакуационных центров до того, как будет объявлена эвакуация. Один человек уже погиб.

Из-за непогоды перенесли квалификацию "Формулы-1". Наблюдаются перебои в работе транспорта, остановлено железнодорожное сообщение и метрополитен, а также столичные аэропорты.