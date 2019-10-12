У Стивена Сигала спросили о его российской пенсии

Американский актёр также отметил, что в России он работает над одним кинопроектом.

Имеющий гражданство России 67-летний американский актёр Стивен Сигал сообщил журналистам, что не имеет понятия, начисляют ли ему пенсию в РФ.

— Я понятия не имею, получаю я пенсию или нет. Я молодой, — передаёт АГН "Москва" его слова.

Американский актёр также отметил, что в России работает над кинопроектом, но не раскрыл никаких подробностей.

Напомним, Сигал стал гражданином России в 2016 году. Ранее Стивен Сигал назвал Хабиба Нурмагомедова не лучшим бойцом UFC.