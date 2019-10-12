У Стивена Сигала спросили о его российской пенсии

Имеющий гражданство России 67-летний американский актёр Стивен Сигал сообщил журналистам, что не имеет понятия, начисляют ли ему пенсию в РФ.
— Я понятия не имею, получаю я пенсию или нет. Я молодой, — передаёт АГН "Москва" его слова.
Американский актёр также отметил, что в России работает над кинопроектом, но не раскрыл никаких подробностей.
Напомним, Сигал стал гражданином России в 2016 году. Ранее Стивен Сигал назвал Хабиба Нурмагомедова не лучшим бойцом UFC.
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