Власти США решили приостановить выпуск криптовалюты от Telegram

Экстренные меры направлены на предотвращение наводнения американских рынков криптовалютой Gram, которая, предположительно, была продана незаконно.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США добилась временной приостановки незарегистрированного первичного размещения токенов (ICO) компаний Telegram Group Inc. и блокчейн-платформы TON Issuer Inc. на сумму $1,7 миллиарда. Как сообщается на сайте комиссии, суд Манхэттена выдал соответствующий ордер.

— Комиссия... получила ордер о временном запрете в отношении двух офшорных структур, проводящих незарегистрированное размещение токенов в США и за рубежом, за счёт которого они привлекли уже более $1,7 миллиарда средств инвесторов, — говорится в сообщении.

В ведомстве назвали целью экстренных действий предотвратить наводнение Telegram американских рынков токенами Gram, которые якобы могли быть проданы незаконно.

По данным комиссии, с января 2018 года компания Павла Дурова реализовала примерно 2,9 миллиарда цифровых токенов Gram 171 покупателю по всему миру, в том числе свыше 1 миллиарда 39 жителям США. Telegram обещал выпустить Gram до 31 октября 2019 года. Если компания не выполнит данное условия, она будет вынуждена вернуть инвесторам деньги.

Ранее СМИ узнали о намерении Telegram выпустить в обращение собственную криптовалюту Gram до конца октября.