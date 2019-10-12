Visa, MasterCard и eBay отказались поддержать создание криптовалюты от Facebook

Компании остаются заинтересованы, но хотели бы присоединиться на более позднем этапе.

Сервисы платёжных операций Visa и MasterCard, торговая интернет-площадка eBay и система онлайн-платежей Stripe отказались от участия в проекте криптовалюты Libra от компании Facebook. Об этом сообщает CNBC.

Телеканал цитирует заявление представителей этих организаций, которые сообщили, что видят в Libra потенциал, но хотят сосредоточиться на других задачах.

— Компания продолжит проводить оценку, и окончательное решение будет зависеть от ряда факторов, в том числе способности ассоциации удовлетворить все необходимые ожидания регуляторов, — заявил представитель Visa.

Неделю назад проект "Фейсбука" по созданию криптовалюты Libra покинул платёжный сервис PayPal.

Создание криптовалюты соцсеть планировала с 2018 года. А выпустить её должны были в 2020-м.