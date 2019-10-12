Додон отчитался об отправке бочек вина в подарок Путину

Раньше подарить напиток собственного производства лидер Молдавии не смог из-за проблем с доставкой.

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что выполнил своё обещание и отправил президенту России Владимиру Путину вино на день рождения.

— Своё слово я сдержал, бочки с вином, которое я изготовил сам, мы доставили в Москву, — передаёт ТАСС его слова.

Напомним, Додон ещё 4 октября заявил, что хочет подарить на день рождения своему российскому коллеге Владимиру Путину бочку вина собственного производства. По его словам, Путин не раз хвалил молдавское вино. Вручить свой подарок Додон планировал на саммите СНГ в Ашхабаде.

Однако привезти в Ашхабад бочки молдавскому лидеру не удалось, так как он летает не специальным бортом, а обычными рейсами. По его словам, он предупредил об этом Путина в Туркмении.