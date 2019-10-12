Правительство поддержало ускорение процедуры приёма в гражданство России

Правительство РФ поддержало проект закона о сокращении срока рассмотрения заявлений о приёме в российское гражданство, поданных на территории страны. Как сообщается на сайте кабмина, документ в скором времени будет внесён в Госдуму.
— Законопроектом предлагается сократить с шести до трёх месяцев срок рассмотрения заявлений о приёме в гражданство РФ в упрощённом порядке, поданных на территории РФ, — говорится в сообщении.
Авторы законопроекта уверены, что его принятие позволит усовершенствовать институт российского гражданства и сократить административные барьеры для получения российского паспорта лицами, проживающими на законном основании на территории РФ.
Ранее Правительство РФ одобрило проект закона об отмене комиссии за переводы денег между регионами в рамках одного банка.
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