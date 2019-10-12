В ХМАО обвиняемого в педофилии экс-полицейского отпустили из-под стражи

Сургутский городской суд постановил арестовать мужчину на время следствия, однако апелляционная инстанция отменила это решение.

Обвиняемый в изнасиловании несовершеннолетней и распространении детской порнографии бывший сургутский полицейский освобождён из-под стражи решением окружного суда ХМАО. Об этом сообщает портал URA.ru со ссылкой на собственный источник в следствии.

— Очень странное решение, обычно по такого рода преступлениям фигуранты находятся под стражей, — отметил источник.

По данным следствия, обвиняемый познакомился с несовершеннолетней девушкой через социальные сети. В ходе общения он пригласил её к себе в гости, а когда она пришла, подсыпал ей снотворное. Когда девушка потеряла сознание, он изнасиловал её, а также сделал с ней порнографические фотографии, которые впоследствии рассылал своим знакомым.

— Установлено, что в этот момент он находился под наркотиками, — добавил источник.

Отметим, в пресс-службе полиции ХМАО уточнили, что обвиняемый сотрудник был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и "понесёт уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством".

Как сообщал Лайф, ранее огромный общественный резонанс вызвало преступление против ребёнка в Саратове. 9 октября девятилетняя девочка рано утром ушла из дома в школу, где так и не появилась. Школьницу искали более тысячи горожан, нашли её уже мёртвой в одном из гаражей. По подозрению в убийстве задержан местный житель. Мужчина сразу дал признательные показания и заявил, что раскаивается. Известно, что ранее он был судим за изнасилование, педофилию и кражи.