В Крыму призвали не связывать смерть учительницы со стрельбой в колледже Керчи

Власти попросили СМИ быть человечнее и не делать "топ-новости" из чьей-либо смерти.

Министерство образования, науки и молодёжи Крыма призвало не связывать смерть педагога Керченского политехнического колледжа Ольги Грищенко со стрельбой в учебном заведении, в котором год назад погибло два десятка человек.

— Делать топ-новости на таких случаях как минимум не совсем корректно, формулировка "Ещё одна жертва трагедии" — бесчеловечна. Человек был в немолодом возрасте, понятно, что были проблемы со здоровьем, переживания и многое другое. Рано или поздно, к сожалению, все уходят из жизни, — цитирует "Интерфакс" сотрудника регионального министерства.

В министерстве полагают, что взрыв и расстрел, которые устроил в прошлом году 18-летний Влад Росляков в здании Керченского политехнического колледжа, нанесли психологическую травму всем жителям города.

Как Лайф сообщал, педагог скончалась после долгого лечения. И.о. директора учебного заведения заявил, что женщина перенесла несколько операций после трагедии и не выкарабкалась.