Актёров фильма "Ополченочка" на Украине признали угрозой нацбезопасности

Список обновляется по мере поступления в Минкульт обращений от Службы безопасности Украины.

Минкульт Украины опубликовал обновлённый список деятелей культуры, которые, по мнению властей этой страны, угрожают национальной безопасности. В нём в этом месяце появилось четыре новые фамилии, все эти люди снимались в Донбассе в фильма "Ополченочка".

Среди новых фамилий — Наталья Колоскова, Юрий Миронцев, Мария Перн, Анатолий Фалинський.

— Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляет Министерство культуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, — пояснили в Министерстве культуры Украины.

Летом этого года из списка исключили звезду "Сватов" Фёдора Добронравова.

В стране также существует список запрещённых к ввозу на территорию Украины книг и фильмов. Он тоже активно пополняется.