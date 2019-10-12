Пресс-секретарь Зеленского снова толкнула журналиста

Предыдущий случай привёл к тому, что начали звучать призывы к отставке Юлии Мендель.

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель снова была замечена за рукоприкладством к журналисту. На этот раз она оттолкнула сотрудницу издания "Апостроф" Юлию Забелину.

— В общем, пресс-секретаря Зеленского Юлию Мендель предыдущие истории ничему не научили... Вчера уже я имела возможность познакомиться с ней поближе. Считала и считаю, что пресс-секретарь президента должен вести себя более уважительно по отношению к журналистам. О чём я ей вчера и сказала, — написала Забелина на своей странице в сети Facebook.

Забелина опубликовала видеоролик, на котором видно, как она подходит к Зеленскому, но рядом с ней появляется Мендель и пытается отвести её в сторону, взяв под локоть. Позже Забелина заявила изданию "Буквы", что Мендель в конце снова её оттолкнула и попросила не задавать больше никаких вопросов. По словам женщины, у неё был короткий уточняющий вопрос, на который сам Зеленский отреагировал спокойнее, чем его пресс-секретарь.

Ранее Мендель однажды уже грубо оттолкнула журналиста, пытавшегося задать вопрос Зеленскому. Позже она заявила, что никого не толкала, а лишь останавливала корреспондента.