При крушении в Конго погиб освобождённый из таджикской тюрьмы российский пилот

При крушении грузового самолёта Ан-72 на востоке Демократической Республики Конго погиб российский военный лётчик Владимир Садовничий, освобождённый в 2011 году из тюрьмы в Таджикистане после громкого международного скандала. Об этом сообщила его невестка Ксения.

— R.I.P. Лётчику от бога, папе, дедушке. Будем очень скучать, — написала она в "Фейсбуке".

В 2011 году разразился международный скандал после того, как Владимира Садовничего в Таджикистане приговорили к лишению свободы по сомнительному обвинению в контрабанде, незаконном пересечении границы и нарушении правил международных перевозок. Позднее приговор пересмотрели, а российского пилота освободили по амнистии.

Грузовой Ан-72 потерпел крушение накануне. Ранее сообщалось, что на его борту были граждане России.