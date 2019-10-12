Впервые в истории спортсмен пробежал марафон менее чем за два часа

Кенийский атлет побил собственный же рекорд, установленный в 2018 году в Берлине.

Кениец Элиуд Кипчоге установил мировой рекорд и стал первым человеком в истории лёгкой атлетики, который справился с марафонской дистанцией — 42 километра 195 метров — менее чем за два часа.

Олимпийский чемпион 2016 года Кипчоге установил свой рекорд в Вене, показав время 1 час 59 минут 40,2 секунды. Кенийцу задавали темп и поддерживали на протяжении всей трассы несколько десятков пейсмейкеров.

Отметим, что предыдущий рекорд преодоления марафонской дистанции, ратифицированный Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF), принадлежит также Элиуду Кипчоге. В 2018 году в Берлине он показал время 2 часа 01 минуту 39 секунд.

Напомним, ранее российские спортсмены завоевали шесть медалей на ЧМ по лёгкой атлетике в Дохе.