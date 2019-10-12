Генпрокуратура передала в суд дело о хищении 330 млн рублей у "Роскосмоса"

Химкинский городской суд Московской области начнёт рассматривать дело 15 октября.

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении 330 миллионов рублей у госкорпорации "Роскосмос" и передала материалы в суд. Об этом сообщил адвокат Иван Тучков, который представляет интересы одного из обвиняемых — экс-гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского.

— Предварительное судебное заседание назначено на 14:30 (мск) 15 октября, — сказал юрист ТАСС.

В пресс-службе Химкинского городского суда Московской области подтвердили поступление уголовного дела и дату первого заседания.

Как ранее писал Лайф, в июле 2018 года сотрудникам НПО имени Лавочкина были предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Фигурантов трое — вышеупомянутый Лемешевский, глава дирекции правового обеспечения НПО Екатерина Аверьянова и руководитель адвокатской конторы "Третьяков и партнёры" Игорь Третьяков.