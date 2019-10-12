Москвичка подожгла себя, чтобы привлечь внимание мужа

Женщину доставили в медучреждение с ожогами шеи, туловища и конечностей второй-третьей степени.

В Москве врачи спасли от инвалидности женщину, 35% тела которой было поражено ожогами. Во время бытовой ссоры супруг женщины решил не продолжать спор и вышел из комнаты. Женщина, чтобы обратить на себя внимание и остановить его, облилась первым, что попалось под руку, — одеколоном — и подожгла себя.

— В тяжёлом состоянии пострадавшая была доставлена в ожоговый центр городской клинической больницы имени Ф. Иноземцева. Врачи диагностировали ожоги пламенем второй-третьей степени шеи, туловища и конечностей на площади 35% поверхности тела и ожоговый шок, — передаёт АГН "Москва" сообщение пресс-службы столичного Департамента здравоохранения.

Через пять дней, как только состояние пострадавшей стабилизировалось, врачи удалили мёртвые ткани площадью 0,16 квадратного метра, что уменьшило тяжёлую ожоговую интоксикацию. Ещё через десять дней хирурги удалили нежизнеспособные ткани и выполнили пересадку кожи. Таким образом врачи спасли женщину от инвалидности. Через 47 дней её выписали в удовлетворительном состоянии.

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