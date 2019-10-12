Усэйн Болт подрался с посетителями ночного клуба в центре Лондона

По сведениям очевидцев, титулованный спортсмен пустил в ход кулаки, чтобы защитить друга.

Восьмикратный олимпийский чемпион в беге на короткие дистанции Усэйн Болт стал участником массовой пьяной драки около ночного клуба Toy Room в центре Лондона. Как сообщает газета The Sun, спортсмен отдыхал в клубе с пятью друзьями и знакомыми — участниками британского реалити-шоу "Остров любви". Его компания повздорила с другой группой отдыхающих. По предварительным данным, это были семеро мужчин из восточноевропейских стран. Выяснять отношения мужчины пошли на улицу.

Как только толпа оказалась за пределами заведения, моментально началась драка. В ход шли удары руками и ногами. Однако, по словам очевидцев конфликта, хотя Болт также наносил удары противникам, делал он это, чтобы защитить своего друга от нападений. Кроме того, позднее спортсмен схватил одного из зачинщиков драки и прижал его к автомобилю, чтобы тот успокоился.

— Усэйн нанёс удар, чтобы защитить своего друга. Всё произошло так быстро. Как только всё стихло, начались маленькие драки один на один. Это было довольно страшно. Я думал, что это никогда не закончится, — рассказал один из участников драки.

Как пояснил мужчина, несмотря на ожесточённый характер драки и множество её пьяных участников, обошлось без серьёзных травм.

— Это было безумие. Я не могу поверить, что никто не получил серьёзных ранений. Было нанесено много ударов. Людей бросали на землю и пинали ногами. Болт был миротворцем и быстро посадил своих друзей в машину, прежде чем уехать отдельно в такси около трёх утра, — добавил мужчина.

Меж тем другой титулованный легкоатлет установил новый мировой рекорд в беге на марафонскую дистанцию, преодолев 42 км менее чем за два часа.