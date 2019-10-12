Посольство РФ назвало имя второго россиянина, погибшего при крушении Ан-72

Всего на борту воздушного судна находилось восемь человек — четыре члена экипажа и четыре пассажира.

Посольство РФ в Демократической Республике Конго назвало имена двух россиян, находившихся на борту разбившегося военно-транспортного самолёта Ан-72. В дипмиссии подтвердили, что один из погибших — военный лётчик Владимир Садовничий.

По сведениям Посольства Российской Федерации в ДР Конго, на борту потерпевшего крушение Ан-72, находились российские граждане:



1. Садовничий Владимир Владимирович, 07.02.1958 г.р.



2. Шумков Виталий Степанович, 15.02.1955 г.р.



Продолжаются поисково-спасательные работы. — Ambassade de Russie en RD Congo (@ambrus_drc) October 12, 2019

Второй россиянин — Шумков Виталий Степанович, 15.02.1955 года рождения. На месте крушения грузового самолёта продолжаются поисково-спасательные работы.

Напомним, Ан-72 пропал с радаров во время перелёта из Гомы в столицу страны Киншасу. По предварительной информации, на борту находились четверо членов экипажа, трое сотрудников службы охраны, а также водитель президента республики Феликса Чисекеди. Позже стало известно о крушении воздушного судна.