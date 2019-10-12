Путин: Сирия должна быть освобождена от иностранного военного присутствия

Российский лидер подчеркнул, что территориальная целостность САР должна быть полностью восстановлена.

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости освободить территорию Сирии от иностранного военного присутствия. Глава государства подчеркнул готовность вывести российские войска из САР, если того пожелает легитимное руководство страны.

— И с иранскими партнёрами, и с турецкими, неоднократно говорили об этом и американским нашим партнёрам... И так же, как сейчас, я вам скажу, я говорил открыто своим коллегам: территория Сирии должна быть освобождена от иностранного военного присутствия и территориальная целостность САР должна быть полностью восстановлена, — сказал он в интервью RT Arabic, Sky News и Al Arabiya.

Путин подчеркнул, что Москва выведет военный контингент из Сирии, если легитимное руководство страны скажет, что больше не нуждается в присутствии российских вооружённых сил.

Напомним, 9 октября Турция объявила о начале третьей по счёту военной операции в САР. "Источник мира" направлена против курдских группировок, признанных Анкарой террористическими. Около 100 тысяч сирийцев были вынуждены покинуть свои дома из-за военной операции.