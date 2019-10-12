МИД Латвии назвал "недружественным" салют в Москве в честь освобождения Риги

Там считают, что соглашение Молотова – Риббентропа открыло "путь к началу Второй мировой войны и агрессии Советского Союза против Латвии".

МИД Латвии назвал "недружественным шагом" проведение в Москве праздничного салюта, посвящённого 75-летию освобождения Риги советскими войсками от немецкой оккупации. В ведомстве заявили, что после этого "освобождения" возобновилась советская оккупация.

— Приветствуя разгром фашизма, мы напоминаем миру, что для Латвии, Литвы и Эстонии восстановление свободы и независимости произошло неполными 50 годами позже, ибо вхождение Красной Армии означало возобновление советской оккупации, — отмечает МИД Латвии.

Власти Литвы считают противоправным соглашение 1939 года Молотова — Риббентропа. По их мнению, документ открыл "путь к началу Второй мировой войны и агрессии Советского Союза против Латвии".

Напомним, освобождение Риги завершилось 13 октября 1944 года. В операции по освобождению Прибалтики участвовало несколько фронтов: три Прибалтийских, 3-й Белорусский, Ленинградский, а также Балтийский флот. В Москве в памятную дату в честь 75-й годовщины состоится торжественный салют в парке Победы. Ранее Лайф сообщал, что Министерство обороны РФ рассекретило документы к 75-летию освобождения Латвии.