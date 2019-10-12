Минобороны Турции опровергло причастность к обстрелу американских солдат в Сирии

Глава военного ведомства подчеркнул, что Анкара находится в координации с Вашингтоном.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил о непричастности Анкары к обстрелу американских военнослужащих недалеко от сирийского города Кобани. Он заверил, что ответный огонь был открыт по позициям террористов, расположенных примерно в километре к юго-западу от наблюдательного пункта США.

— Об обстреле солдат США или международной коалиции речи не идёт. Нами производятся все необходимые координационные действия с США, — приводит пресс-служба оборонного ведомства слова министра.

Ранее в Пентагоне официально подтвердили информацию о том, что американские войска "в районе Кобани попали под артиллерийский обстрел с турецких позиций 11 октября примерно в 21:00".