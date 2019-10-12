Жителей столицы предупредили о сильном ветре

В Москве и во всём столичном регионе ранее сегодня объявили жёлтый уровень погодной опасности.

Днём в субботу, 12 октября, в Москве ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду. Об этом предупредили жителей столицы в Главном управлении МЧС РФ по Москве.

— 12 октября в Москве ожидается усиление ветра порывами до 18 метров в секунду, — сообщили спасатели.

Жителям и гостям столицы рекомендовали не прятаться под деревьями и шаткими конструкциями, а также не парковать под ними машины.

В это время в Японии бушует тайфун, шквалистый ветер в котором достигает 65 метров в секунду. Уже есть один погибший.