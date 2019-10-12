Путин заявил о разработке РФ комплексов, способных преодолеть любую систему ПРО

Российский лидер напомнил, что Москва уже создала "оружие, которого пока в мире ни у кого нет".

Президент РФ Владимир Путин заявил о разработке в России ударных комплексов, способных преодолеть любую систему противоракетной обороны.

— Мы будем работать над такими ударными комплексами, которые, безусловно, преодолеют любую систему ПРО. Мы это сделаем, сейчас это уже очевидно, потому что системы ПРО работают против баллистических ракет, — сказал он в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic.

Президент напомнил, что Россия многократно усовершенствовала свои баллистические ракеты, а также создала другое "оружие, которого пока в мире ни у кого нет".

Ранее аналитики американского издания National Interest назвали российское оружие, способное пережить ядерный удар.