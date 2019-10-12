Захарова ответила на критику салюта в честь освобождения Риги

По мнению официального представителя МИД РФ, если бы республика ценила свою независимость, то не занималась бы размещением иностранных войск на своей территории.

Латвия растеряла свой экономический, военный, гуманитарный суверенитет, размещая на своей территории контингент НАТО и в особенности США. В таком случае говорить о неприемлемости салюта в Москве в честь освобождения Риги от гитлеровской оккупации в годы Великой Отечественной войны некорректно. Об этом РБК заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

— Если бы МИД Латвии ценил свободу, то не поощрял бы размещения на территории своей страны иностранных военных контингентов, — сказала дипломат.

Мария Захарова подчеркнула, что при всём этом Латвия тратит два процента от своего ВВП на оплату размещения сил НАТО на своей территории.

— Учитывая, что в НАТО Рига не решает ровным счётом ничего, это можно назвать платой за оккупацию, — заявила она.

А для сравнения Мария Захарова привела исторический факт, что во времена СССР в Латвию вкладывались немалые средства, развивалась промышленность и наука. Что позволило республике "превратиться в самостоятельное государство".

Как сообщал Лайф, МИД Латвии раскритиковал и назвал неприемлемым проведение праздничного салюта в Москве в честь освобождения Риги от гитлеровской оккупации.

Ранее Минобороны РФ рассекретило архивные документы в связи с 75-летней годовщиной освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков.