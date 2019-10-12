Захарова ответила на критику салюта в честь освобождения Риги

Латвия растеряла свой экономический, военный, гуманитарный суверенитет, размещая на своей территории контингент НАТО и в особенности США. В таком случае говорить о неприемлемости салюта в Москве в честь освобождения Риги от гитлеровской оккупации в годы Великой Отечественной войны некорректно. Об этом РБК заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
— Если бы МИД Латвии ценил свободу, то не поощрял бы размещения на территории своей страны иностранных военных контингентов, — сказала дипломат.
Мария Захарова подчеркнула, что при всём этом Латвия тратит два процента от своего ВВП на оплату размещения сил НАТО на своей территории.
— Учитывая, что в НАТО Рига не решает ровным счётом ничего, это можно назвать платой за оккупацию, — заявила она.
А для сравнения Мария Захарова привела исторический факт, что во времена СССР в Латвию вкладывались немалые средства, развивалась промышленность и наука. Что позволило республике "превратиться в самостоятельное государство".
Как сообщал Лайф, МИД Латвии раскритиковал и назвал неприемлемым проведение праздничного салюта в Москве в честь освобождения Риги от гитлеровской оккупации.
Ранее Минобороны РФ рассекретило архивные документы в связи с 75-летней годовщиной освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков.
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