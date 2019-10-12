В Нижегородской области во время следственного эксперимента разбился мотоциклист

У Дениса остался маленький сын, а супруга находится на девятом месяце беременности.

Мотоциклист погиб во время следственного эксперимента по уголовному делу на автодороге Большая Ельня — Ольгино в Нижегородской области. Как сообщили в региональном УГИБДД МВД России, трагедия произошла 9 октября.

Согласно предварительной версии, водитель мотоцикла Yamaha не справился с управлением и упал на проезжую часть. Он умер до приезда врачей. Сегодня мужчину похоронили.

По данным местных СМИ, погибший — 31-летний Денис Б. У мужчины маленький сын и жена на девятом месяце беременности. Друзья Дениса организовали сбор средств для вдовы. В причинах трагедии разбирается полиция.

Ранее сообщалось, что в Нефтекамске ужасное ДТП с влетевшим в автомобиль мотоциклистом попало на видео.