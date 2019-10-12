В "Артеке" ребёнок скончался от пневмонии

Из крымского лагеря "Артек" госпитализировали ребёнка с пневмонией. РИА "Новости" со ссылкой на Следственное управление СК РФ сообщает, что он в итоге скончался.
— Отдыхавший в лагере "Артек" скончался в больнице от пневмонии, возбуждено уголовное дело, — приводит агентство слова следователей.
Следователи изъяли медицинскую документацию, проводятся допросы работников "Артека". Будут изучены условия содержания ребёнка в лагере.
В прошлом году Лайф сообщал, что в детском лагере в курортном Туапсе скончался ребёнок.
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