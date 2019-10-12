Отец убийцы 9-летней девочки заявил, что не желает знать сына

По словам мужчины, когда тот в последний раз вышел из тюрьмы, они виделись на протяжении всего пяти минут.

Отец убийцы девятилетней школьницы из Саратова Лизы Киселёвой рассказал, что уже долгое время не общается с сыном и не желает его знать. Мужчина заверил, что сын давно ушёл из семьи и не поддерживает отношения с женой и ребёнком.

— Он мне никто, и ничего про него я сказать не могу, потому что я его не знаю, я с ним не общался. Когда он вышел последний раз из тюрьмы, то пришёл, посидел пять минут и ушёл, — рассказал мужчина телеканалу "Звезда".

Напомним, девятилетняя школьница пропала в Саратове девятого октября: девочка рано утром ушла из дома в школу, где так и не появилась. Её почти двое суток искали более тысячи неравнодушных горожан, волонтёры, полиция, спасатели. Тело ребёнка нашли вечером 10 октября в районе гаражей.

По подозрению в совершении преступления был задержан мужчина 1984 года рождения. Выяснилось, что он уже был судим за изнасилование, педофилию и кражи. Ранее Лайф сообщал, что убийцу девочки тайно вывезли из Саратова, чтобы местные жители не напали на него во время следственных и судебных мероприятий.