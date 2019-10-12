Парашютист врезался в столб во время праздничного парада в Испании — видео

По задумке организаторов шоу, мужчина с испанским флагом должен был спланировать на автодорогу, но он не рассчитал траекторию своего приземления.

Проведение военного парада в Мадриде в честь Дня испанидад, или Дня испанской нации, 12 октября, обернулось инцидентом. По планам празднования во время парада на дорогу должен был приземлиться первый капрал Луис Фернандо Позо из бригады десантников. При этом парашютист нёс государственный флаг Испании. Однако во время выполнения захода на посадку спортсмен не рассчитал траекторию, столкнулся с фонарным столбом и повис на нём на высоте около пяти метров.

На кадрах с места ЧП видно, что инцидент произошёл прямо на глазах у короля Испании Филиппа VI и его семьи. Несмотря на неудачное приземление, королевская чета и участники мероприятия поддержали парашютиста аплодисментами, пока он старался выбраться из затруднительной ситуации.

Как сообщает испанская газета El País со ссылкой на министра обороны страны, Луис Фернандо Позо был отобран для совершения этого прыжка как один из самых опытных десантников. На его счету около 600 прыжков с парашютом. Также министр уточнил, что здоровье первого капрала после инцидента в полном порядке, он не пострадал.

Напомним, ранее трагедия произошла в Свердловской области, где парашютист-спасатель насмерть разбился. Лайф публиковал видео смертельного прыжка уральца.