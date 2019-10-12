Путин заявил о том, что Россию беспокоит приближение НАТО к границам

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия чувствует приближение инфраструктуры НАТО к своим границам и это "не вызывает радости". Заявление главы государства прозвучало в интервью телеканалам Al Arabiya и Sky News Arabia и арабской редакции RT.

Путин напомнил, что НАТО в первую очередь военная организация, хотя в последнее время страны-члены и заявляли о её трансформации.

— Это военный блок и, конечно, когда инфраструктура военного блока приближается к нашей границе, никакой радости это у нас не вызывает, — заявил Путин в ответ на вопрос о возможных беспокойствах России в связи с продвижением НАТО на восток.

В начале месяца Путин высказался против создания новых военных блоков наподобие НАТО.