Более 50 человек уже пострадали от разрушительного тайфуна в Японии

В результате мощного тайфуна "Хагибис" в Японии пострадало более 50 человек. Есть один погибший, ещё четверо пропали без вести. Об этом сообщает телеканал NHK.
Please be safe everyone in Japan.💪🏻💪🏻🌫🌫 #PrayForJapan #TyphoonHagibis #TyphoonHagibisJapan #SaveJapan pic.twitter.com/wVi4zzuy3C— tt_tk_Am🦋🦋 (@mizzy_tikky) 12 октября 2019 г.
Отмечается, что примерно девяти миллионам человек власти рекомендовали эвакуироваться.
Everyone everywhere and everything please stay safe and strong.✌🏻✌🏻💪🏻💪🏻🌫🌫#safejapan #SaveJapan #TyphoonHagibis #TyphoonHagibisJapan #PrayForJapan pic.twitter.com/yZI5YfzCHE— tt_tk_Am🦋🦋 (@mizzy_tikky) 12 октября 2019 г.
Напомним, тайфун "Хагибис" вечером в субботу обрушился на основной остров Японии Хонсю в районе полуострова Идзу. Из-за непогоды перенесли квалификацию "Формулы-1". Наблюдаются перебои в работе транспорта, остановлено железнодорожное сообщение и метрополитен, а также столичные аэропорты. В ряде городов семи префектур, включая Токио, объявили высший уровень погодной опасности.
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