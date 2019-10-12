Более 50 человек уже пострадали от разрушительного тайфуна в Японии

Ранее в городах семи префектур, в том числе в Токио, власти страны объявили наивысший уровень опасности из-за ливней.

В результате мощного тайфуна "Хагибис" в Японии пострадало более 50 человек. Есть один погибший, ещё четверо пропали без вести. Об этом сообщает телеканал NHK.

Отмечается, что примерно девяти миллионам человек власти рекомендовали эвакуироваться.

Напомним, тайфун "Хагибис" вечером в субботу обрушился на основной остров Японии Хонсю в районе полуострова Идзу. Из-за непогоды перенесли квалификацию "Формулы-1". Наблюдаются перебои в работе транспорта, остановлено железнодорожное сообщение и метрополитен, а также столичные аэропорты. В ряде городов семи префектур, включая Токио, объявили высший уровень погодной опасности.