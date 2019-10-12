Брат Кейт Миддлтон рассказал о борьбе с психическим заболеванием

Брат Кейт Миддлтон Джеймс рассказал о продолжительной борьбе с целым букетом психических заболеваний — депрессией, синдромом дефицита внимания и дислексией. Родственник монаршей особы признался в интервью The Telegraph, что лечится почти год.

По его словам, на сеансы когнитивно-поведенческой психотерапии его сопровождали родные. Герцогиня Кембриджская была одной из них.

Ранее стало известно, что Кейт Миддлтон потратила целый год на подготовку подарка к 37-летию мужа — принца Уильяма.