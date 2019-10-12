Суд наложил арест на имущество обвиняемых в хищениях сотрудников НПО Лавочкина

По оценкам следователей, общая сумма арестованного имущества составила около 400 миллионов рублей.

В Московской области суд постановил арестовать имущество обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере сотрудников НПО им. Лавочкина Сергея Лемешевского и Екатерины Аверьяновой, а также председателя адвокатской конторы "Третьяков и партнёры" Игоря Третьякова. Сумма арестованного имущества составила 400 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольгу Врадий.

— По ходатайству следователя в целях обеспечения исполнения приговора суда в части гражданских исков возмещения ущерба на имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму порядка 400 миллионов рублей, — сообщила представитель СКР.

Как отметила Врадий, следственные мероприятия в отношении фигурантов завершены, собрана "неопровержимая доказательственная база", дело передано в суд.

Как ранее писал Лайф, в июле 2018 года сотрудникам НПО имени Лавочкина были предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Фигурантов трое — вышеупомянутый Лемешевский, глава дирекции правового обеспечения НПО Екатерина Аверьянова и руководитель адвокатской конторы "Третьяков и партнёры" Игорь Третьяков. Их подозревают в хищении более 330 миллионов рублей из российского бюджета.