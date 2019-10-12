Скворцова поручила проверить качество медпомощи в "Артеке" после смерти ребёнка

В Международном детском центре "Артек" из-за гибели 12-летнего мальчика будет проведена проверка. Специалисты проверят, как там оказывают медицинскую помощь.
— Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова поручила Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения провести проверку качества оказания медицинской помощи в Международном детском центре "Артек" в связи с гибелью 12-летнего ребёнка, — сообщила пресс-служба министерства.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что из крымского лагеря "Артек" госпитализировали ребёнка с пневмонией. Он позже скончался. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели ребёнка. Правоохранительные органы изъяли медицинскую документацию, проводятся допросы работников "Артека". Будут изучены условия содержания ребёнка в лагере.
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