Туроператоры заверили, что россиянам не угрожает тайфун "Хагибис"

Российских туристов призвали следить за прогнозом погоды и следовать указаниям представителей официальных органов.

Typhoon Hagibis is already battering Chiba Prefecture where violent gusts have torn roofs of homes and left some residents with injuries.#Hagibis #Typhoonhttps://t.co/xZHPRNU5fb pic.twitter.com/CD4NWZjmAg — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) October 12, 2019

Ассоциация туроператоров России сообщила, что тайфун "Хагибис", обрушившийся на Японию, не угрожает россиянам. Информацию ассоциация получила в Японской национальной туристической организации, сообщает "Интерфакс".

Офисы принимающих туристических компаний не изменили график работы. И сами российские туристы в Японии не паникуют, добавляют в ассоциации.

Как сообщал Лайф, к Японии подошёл мощный тайфун "Хагибис". Сейчас он уже добрался до Токио и окрестностей. Известно, что из-за непогоды уже скончался один человек, пострадало более пятидесяти. Туристов среди них нет. Закрыты столичные аэропорты, остановлено движение поездов.