Пушков ответил на слова Трампа о "худшем решении США"

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Сенатор Алексей Пушков. Фото © LIFE

Как подчеркнул российский сенатор, мир хотел бы увидеть последствия такого заявления американского лидера.

Сенатор Алексей Пушков ответил в социальной сети Twitter на сообщение президента США Дональда Трампа, охарактеризовавшего ранее вторжение американской армии на Ближний Восток как "худшее решение в американской истории".

— Вместо этого США отправляют 3000 солдат в Саудовскую Аравию вместе с истребителями и т.д. Похоже, что "худшее в истории решение" может повториться при президенте, который сам против него выступает, — написал Пушков в "Твиттере".

Отметим, ранее американский президент Дональд Трамп написал на своей странице в "Твиттере", что отправка войск на Ближний Восток обошлась бюджету США в восемь триллионов долларов. А за годы конфликтов в регионе погибли и получили ранения тысячи американских солдат и офицеров. Но ещё большие потери понесли люди "с другой стороны". Таким образом, Трамп подытожил, что решение о вторжении на Ближний Восток, по его мнению, стало "худшим в истории страны".

Напомним, 14 сентября на НПЗ в Саудовской Аравии вспыхнули пожары, спровоцированные атакой неустановленных беспилотников. Позже стало известно, что после нападения на стратегические нефтяные объекты Эр-Рияд вдвое сократил производство нефти. Дональд Трамп заявил, что США готовы решительно ответить на атаки на саудовские нефтяные объекты. В частности, Пентагон может направить в Саудовскую Аравию три тысячи солдат, две эскадрильи истребителей, экспедиционное авиакрыло и наземный противоракетный комплекс THAAD.

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