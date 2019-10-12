Пушков ответил на слова Трампа о "худшем решении США"

Как подчеркнул российский сенатор, мир хотел бы увидеть последствия такого заявления американского лидера.

Сенатор Алексей Пушков ответил в социальной сети Twitter на сообщение президента США Дональда Трампа, охарактеризовавшего ранее вторжение американской армии на Ближний Восток как "худшее решение в американской истории".

— Вместо этого США отправляют 3000 солдат в Саудовскую Аравию вместе с истребителями и т.д. Похоже, что "худшее в истории решение" может повториться при президенте, который сам против него выступает, — написал Пушков в "Твиттере".

The world would like to see the consequences of this statements. Instead, the US is sending 3 000 troops to Saudi Arabia, plus fighters etc. It seems the “worst decision ever” might be repeated under the president who is against it. https://t.co/EabXq1yQOI — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) October 12, 2019

Отметим, ранее американский президент Дональд Трамп написал на своей странице в "Твиттере", что отправка войск на Ближний Восток обошлась бюджету США в восемь триллионов долларов. А за годы конфликтов в регионе погибли и получили ранения тысячи американских солдат и офицеров. Но ещё большие потери понесли люди "с другой стороны". Таким образом, Трамп подытожил, что решение о вторжении на Ближний Восток, по его мнению, стало "худшим в истории страны".

Напомним, 14 сентября на НПЗ в Саудовской Аравии вспыхнули пожары, спровоцированные атакой неустановленных беспилотников. Позже стало известно, что после нападения на стратегические нефтяные объекты Эр-Рияд вдвое сократил производство нефти. Дональд Трамп заявил, что США готовы решительно ответить на атаки на саудовские нефтяные объекты. В частности, Пентагон может направить в Саудовскую Аравию три тысячи солдат, две эскадрильи истребителей, экспедиционное авиакрыло и наземный противоракетный комплекс THAAD.