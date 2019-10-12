На Урале четверо напали на чемпиона мира по карате и пожалели об этом

В Екатеринбурге четверо мужчин напали на пятикратного чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина. Как сообщила "Комсомольская правда", "жертвам нападения" быстро удалось скрутить злоумышленников.
Каратисты спускались в метро вечером на станции "Чкаловская", но в дверях вестибюля их начал толкать незнакомец. После короткой перебранки спортсмены пошли дальше, но вскоре их догнал зачинщик с тремя приятелями. Они пытались зажать спортсменов и "залезали им в карманы". После короткой потасовки Кухарев и Коковин одержали верх и передали нападавших полиции. Однако даже в отделении те не унимались.
— Самый наглый из них представлялся внуком посла Таджикистана. Но это лишь вызывало смех у силовиков, собственно, как и у нас с Алексеем, — рассказал Кухарев.
Спортсмены намерены написать совместное заявление о нападении, чтобы добиться возбуждения уголовного дела.
А в Лондоне участником драки пришлось стать "самому быстрому человеку на Земле" Усэйну Болту. Хотя он выступал скорее как миротворец.
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