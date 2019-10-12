Во ФСИН описали психологический портрет убийцы девочки из Саратова: Всё осознаёт

По заключению психологов, Туватин представляет опасность в плане половой неприкосновенности.

Убийца девятилетней девочки из Саратова Михаил Туватин склонен к обману, хитёр и опасен. Такую характеристику ему дали психологи, когда он отбывал последний срок.

— Человек этот непростой — он всё осознаёт, но его тянет на преступления. Психологические тесты показали, что он зациклен на сексуальных темах, у него всё упирается в это. Все его характеристики крайне отрицательные, — цитирует "Говорит Москва" заместителя главы ФСИН Валерия Максименко.

Он добавил, что психологи поставили Туватина на профилактический учёт и признали опасным для людей в вопросе половой неприкосновенности. Максименко отметил, что с мужчиной работали тщательно, но сделать что-либо было нельзя.

Напомним, девочка по имени Лиза пропала 9 октября. Она утром вышла из дома в школу, и больше её никто не видел. Искали её около тысячи человек. Нашли убитой. Подозрения пали на 35-летнего местного жителя, который ранее был судим за изнасилование, педофилию и кражи. Он во всём признался. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство малолетнего".

Полиции пришлось вывезти его в Энгельс, а также поместить в одиночную камеру, чтобы исключить насилие со стороны других заключённых. Сегодня суд заключил Туватина под стражу.