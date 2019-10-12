После гибели девочки в Саратове "Лиза алерт" выпустила памятку для родителей

Эксперты советуют научить детей говорить незнакомцам твёрдое "нет", а также не бояться кричать в случае необходимости.

Поисковый отряд "Лиза алерт" составил список рекомендаций для родителей и детей, в котором говорится о правилах безопасности в общественных местах и при разговоре с незнакомцами. Памятка была опубликована на странице отряда в "Фейсбуке" после того, как в Саратове убили девятилетнюю девочку, которая ушла в школу и не вернулась.

— Конечно, предусмотреть всё, чтобы избежать трагедии, невозможно, но, соблюдая несложные правила безопасности, можно сократить риск до минимума. Мы очень хотим, чтобы эти трагедии больше не повторялись, поэтому снова обращаем ваше внимание на основные правила, — говорится в сообщении "Лизы алерт".

Согласно первому пункту правил, нельзя отпускать ребёнка на улицу одного, пока он сам не будет к этому готов. Психолог рекомендует отпускать детей в одиночку с 10 лет, если семья проживает в крупном городе. Специалист допускает снижение этого возраста до 8–9 лет, если речь идёт о деревне или даче, где все друг друга знают. При этом психологи напоминают, что каждый ребёнок индивидуален.

В "Лизе алерт" отметили, что дети должны не бояться позвать на помощь и сказать "нет" незнакомому человеку, а также хорошо знать маршрут и опасные места на нём. Эксперты советуют подготавливать ребёнка к самостоятельному выходу на улицу постепенно: сначала можно просто оставить его на площадке одного, наблюдая при этом со стороны, затем разрешить спуститься к подъезду и подождать родителей там, в конце концов дать сходить в ближайший магазин.

Что касается общения с незнакомцами, то важно объяснить детям границы круга доверия и научить его не бояться кричать в случае необходимости. Также важно построить безопасные маршруты. Специалисты советуют родителям несколько раз пройти с ребёнком одной и той же дорогой, прежде чем отпускать его в одиночку. Кроме того, можно установить на телефон ребёнку специальную программу, отслеживающую местоположение телефона, или купить GPS-часы.

Ранее СМИ показали путь, которым девятилетняя Лиза шла в школу, когда её убили.