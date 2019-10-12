Генштаб Украины приказал усилить боеготовность воинских частей

Начальник Генерального штаба Украины Руслан Хомчак приказал повысить боеготовность воинских частей страны. По сообщению ведомства, это связано с выходными и праздничными днями.
— Усилить боеготовность воинских частей ВС Украины в пунктах постоянной дислокации и в районах выполнения боевых задач. Охрану военных объектов повысить... — сообщает Генштаб ВСУ.
1 октября украинская сторона подписала "формулу Штайнмайера", согласно которой Вооружённые силы Украины должны отвести войска из районов Золотого и Петровского. По наблюдениям ОБСЕ, отведение уже дважды срывалось из-за провокаций украинских военных.
С 2014 года на Украине не отмечается День защитника Отечества 23 февраля. Теперь там есть День защитника Украины, который празднуется 14 октября. Несколько лет назад военный оркестр отметил этот праздник, сыграв песни Майкла Джексона и Джастина Тимберлейка на майдане.
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