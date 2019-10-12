Стало плохо после укола. Лайф узнал подробности трагедии в "Артеке"

Возбуждено уголовное дело. В ситуации теперь разбирается в том числе Росздравнадзор.

Мальчик 2007 года рождения, который скончался накануне в Ялтинской городской больнице, перед этим лежал в стационаре при лагере "Артек" с острой формой пневмонии пять дней. Об этом рассказал источник Лайфа.

По его словам, состояние ребёнка резко ухудшилось накануне примерно в полдень. За 20–30 минут до этого мальчику сделали укол. Медики решили срочно отправить его в ливадийскую больницу, где он ушёл из жизни примерно через три часа.

Родители подростка уже прилетели в Крым.

Ранее сообщалось, что после гибели мальчика было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи изъяли медицинскую документацию, проводятся допросы сотрудников детского лагеря. Министр здравоохранения Вероника Скворцова поручила проверить качество медпомощи в "Артеке".