В Нижневартовске бойцовская собака напала на девочек у школы

Владелица животного заявила полицейским, что питомец выбежал погулять, когда домой пришли сотрудники коммунальных служб.

Бультерьер покусал троих детей в гимназии № 2 Нижневартовска. Собака миновала забор учебного заведения и напала на гуляющих девочек, которые остались в школе на продлёнку. Кадры с нападением опубликовала группа во "ВКонтакте" "ЧП [В] Нижневартовске".

Детей от бойцовской собаки удалось отбить учительнице. Она сняла обувь и начала бить по собаке сапогом.

— По сообщению родителей пострадавших детей, в окружной больнице им оказана помощь, дана консультация и рекомендации, назначены уколы от укусов. Состояние всех удовлетворительное. Все дома, — приводит портал 86nv.ru сообщение Департамента образования города Нижневартовска.

Владелицу оштрафовали за выгул собаки без поводка и намордника. Женщина же заявила, что животное ускользнуло из дома, когда туда пришли сотрудники коммунальных служб.

Ранее в Кузбассе собака откусила ребёнку пальцы. В Тверской области собаки держат в страхе целые сёла.