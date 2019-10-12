Лайф публикует полное видео тоста Ангелины Хачатурян: благодарит отца за защиту

На этих кадрах ничего не предвещает того, что дочери втроём вскоре расправятся с родителем.

В распоряжении Лайфа оказалось полное видео праздничного застолья семьи Хачатурян в честь Нового 2017 года. В данном варианте во время тоста средняя из сестёр — Ангелина — благодарит отца Михаила за защиту.

— Я рада, что живу в этой семье, хоть мы часто ругаемся. Но я надеюсь, что мы поладим и у нас будет всё хорошо, — говорит на кадрах девушка с бокалом сока. — Я очень благодарна папе, который всегда поддерживает нас, защищает, оберегает.

Ангелина также выразила признательность остальным членам семьи и своим сёстрам, "которые всегда рядом". Далее, как ранее писал Лайф, речь девушки прерывает ругань Михаила. Он кричит: "Заткнись на секунду, не перебивай, скотина".