Жителей Саратова попросили не нести цветы и игрушки к дому убитой девочки

Прощание с жертвой преступника запланировано на завтра в храме Первоверховных апостолов Петра и Павла.

На двери дома в Саратове, где жила убитая девятилетняя Лиза, вывесили объявление с просьбой нести цветы и игрушки в другое место.

— Пожалуйста, не оставляйте цветы и игрушки у подъезда. Определите другое место, — написано в объявлении.

Согласно изложенной там же информации, прощание с девочкой состоится в воскресенье, 13 октября, в храме Первоверховных апостолов Петра и Павла.

Напомним, Лиза пропала 9 октября. Она утром вышла из дома в школу, и больше её никто не видел. Искали её около тысячи человек. Нашли убитой. Подозрения пали на 35-летнего местного жителя, который ранее был судим за изнасилование, педофилию и кражи. Он во всём признался. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство малолетнего".

Полиции пришлось вывезти его в Энгельс, а также поместить в одиночную камеру, чтобы исключить насилие со стороны других заключённых. Сегодня суд заключил Туватина под стражу.