Германия прекратит поставки оружия Турции из-за операции в Сирии

Министр иностранных дел ФРГ заявил, что немецкий кабмин придерживается строгих рамок в данном вопросе.

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Берлин приостановит экспорт всех видов вооружений Анкаре из-за турецкой военной операции "Источник мира" в САР.

— Ввиду турецкой военной операции на северо-востоке Сирии федеральное правительство не будет выдавать разрешения на новые поставки военной продукции, которая может быть использована Турцией в Сирии, — сказал немецкий министр в интервью изданию Bild am Sonntag.

По словам Мааса, кабмин ФРГ придерживается строгих рамок относительно экспорта вооружений Анкаре, особенно после операции "Оливковая ветвь" в сирийском Африне. Несмотря на эту позицию, полностью Берлин поставки оружия в Турцию не прекращал.

За прошедшие три года Турция провела две военные операции в Сирии. Первая под названием "Щит Евфрата" началась летом 2016 года в провинции Алеппо и продлилась семь месяцев. Вторая, "Оливковая ветвь", началась в январе 2018-го против курдских военизированных формирований "Отряды народной самообороны" в Африне. Третья под названием "Источник мира" началась 9 октября к востоку от реки Евфрат. За несколько дней турецкая армия уничтожила 415 боевиков и установила контроль над стратегически важным сирийским городом.