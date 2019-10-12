Глава МИД Украины призвал Евросоюз "дожать Россию"

По мнению украинского министра, если этого не сделать, увеличится шанс эскалации военного конфликта в Незалежной.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что намерен добиваться от Евросоюза оказания более сильного давления на Россию по вопросу деэскалации конфликта в Донбассе. С таким заявлением украинский министр пообещал обратиться к Совету министров ЕС по иностранным делам 14 октября.

В интервью украинскому порталу "Укринформ" Пристайко пояснил, что ситуация на Украине противоречива. С одной стороны, его страна якобы делает важные, хоть и болезненные шаги, с другой — часть общества отвечает на эти действия властей акциями протеста.

Одной из его задач на заседании Совета министров ЕС будет в том числе объяснение европейским чиновникам сути этих процессов. По убеждению Пристайко, Евросоюз также должен "подставить плечо и поддержать" Украину.

— Если вы сейчас не дожмёте Россию, ситуация откатится назад до состояния военного противостояния, то есть мы снова начнём баррикадироваться, — заявил глава украинского МИД.

Напомним, 1 октября украинская сторона подписала "формулу Штайнмайера", согласно которой 7 октября Вооружённые силы Украины обязуются вывести войска из Золотого и Петровского районов. Однако украинская сторона сорвала процесс.