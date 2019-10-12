В Подмосковье средь бела дня украли железный мост через реку

Местные жители вычислили человека, который уже успел распилить конструкцию и продать.

В посёлке Деденево Дмитровского района Подмосковья прямо на глазах у местных жителей украли железный мост. Конструкцию демонтировали, погрузили в грузовик и увезли в неизвестном направлении.

— Прошу вас посодействовать в привлечении к ответственности человека, который считает нас всех идиотами и утверждает, что мост установил сам 15 лет назад и сам его убрал. Мост распилили уже 5 октября, выгода составила 11 тысяч рублей, — обращается к соседям одна из местных жительниц.

По её словам, мост был построен ещё в советское время на деньги сельчан. Она спросила у старожилов, не сохранились ли фотографии железной конструкции раньше 2000-х годов, чтобы опровергнуть слова присвоившего мост. И действительно, вскоре появились снимки, датированные 1993 годом.

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