При нападении на мечеть в Буркина-Фасо убито 16 человек

За последние четыре года в стране погибло более 570 человек в результате атак экстремистов.

В результате нападения на мечеть в Буркина-Фасо погибло по меньшей мере 16 человек. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники в силах безопасности страны.

Атака произошла в северной части государства недалеко от города Гором-Гором. Помимо погибших сообщается о двух раненых, они находятся в критическом состоянии.

В последние четыре года страну то и дело сотрясают подобные трагедии. С 2015 года от действий экстремистов погибло более 570 человек, включая и силовиков, и мирных жителей.

В Европе тоже происходят нападения на религиозные объекты. Так, несколько дней назад житель немецкого города Галле атаковал синагогу, при этом прямую трансляцию своих действий он вёл в Сети.