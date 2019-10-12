При нападении на мечеть в Буркина-Фасо убито 16 человек

В результате нападения на мечеть в Буркина-Фасо погибло по меньшей мере 16 человек. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники в силах безопасности страны.
Атака произошла в северной части государства недалеко от города Гором-Гором. Помимо погибших сообщается о двух раненых, они находятся в критическом состоянии.
В последние четыре года страну то и дело сотрясают подобные трагедии. С 2015 года от действий экстремистов погибло более 570 человек, включая и силовиков, и мирных жителей.
В Европе тоже происходят нападения на религиозные объекты. Так, несколько дней назад житель немецкого города Галле атаковал синагогу, при этом прямую трансляцию своих действий он вёл в Сети.
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