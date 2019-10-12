В РПЦ назвали многожёнство нарушением божественного закона

Митрополит Иларион при оценке предложения ссылается на слова из Библии: "Оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое в плоть едину".

Согласно православному вероучению, многожёнство неприемлемо, поскольку является нарушением божественного закона. Об этом заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

— Многожёнство, с нашей точки зрения, является нарушением этого Богом установленного закона, о котором в Библии говорится, что "оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое в плоть едину", — сказал священнослужитель.

По мнению Илариона, как православного христианина, брачным союзом является союз между одним мужчиной и одной женщиной, созданный по любви, с целью рождения и воспитания детей. Кроме того, митрополит считает легализацию многожёнства в отдельных регионах России опасным — мы постепенно превратимся из Российской Федерации в соединённые штаты России.

— У нас в каждом штате будет свой закон, у нас в каждом штате будет своё законодательство, где-то у нас будет шариат, а где-то у нас будет обычный суд, — поделился опасениями иерарх.

Ранее муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов призвал узаконить в России многожёнство. По его мнению, это позволило бы решить ряд социальных проблем.