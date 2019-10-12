В полиции рассказали об истинных причинах стрельбы на рынке в Новосибирске

В результате массовой драки с применением оружия погиб один человек и пострадали пятеро.

Полицейские Новосибирска установили и задержали предполагаемого организатора банды, вымогавшей деньги у торговцев на местном рынке. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России. Именно их "наезд" на местных торговцев и стал причиной недавних разборок.

Главарём вымогателей оказался ранее судимый 31-летний местный житель. Также полиция задержала его 29-летнего сообщника. В отношении мужчин возбуждено два уголовных дела — по статьям "Хулиганство" и "Вымогательство". Основного подозреваемого уже заключили под стражу, решение по второму будет принято в течение суток.

Массовая драка на крупнейшем рынке города произошла 7 октября. В результате конфликта один человек погиб, ещё пятеро были ранены. Ранее Лайф опубликовал видео столкновения. Тогда в качестве версии называлась неоплата аренды как возможная причина разборок.