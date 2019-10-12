Звезду "Дома-2" ударили головой об сцену — видео

На танцующую певицу внезапно налетела неизвестная дама и стала наносить ей удары.

Экс-участницу "Дома-2" Марго Овсянникову избили во время корпоратива известного бренда в подмосковном Серпухове. После ухода со скандальной телестройки девушка занялась сольной карьерой и ездит по различным мероприятиям со своими песнями.

На злосчастном корпоративе после своего выступления к Овсянниковой на сцену вышел певец Jerry (Евгений Зыков). Певица же стала танцевать рядом и снимать происходящее на смартфон. Внезапно на артистку налетела неизвестная дама и стала её бить головой о сцену.

На опубликованных пострадавшей кадрах видно, что разъярённую женщину оттащили несколько человек. Причина нападения остаётся загадкой.

К слову, бывшая эскортница не первый раз терпит побои. Ранее девушку жестоко избил бизнесмен из Турции, которого она называла своим единственным.