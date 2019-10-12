Россия выступила против американского заявления в СБ ООН по Сирии

Стороны сошлись во мнении, что нужно остановить кровопролитие на северо-востоке САР, однако разошлись в вопросе методов достижения этого.

Россия отклонила американское заявление в Совете Безопасности ООН по ситуации вокруг военной операции Турции на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на собственный источник в российском дипломатическом ведомстве.

Отмечается, что, согласно американскому проекту заявления, Вашингтон, как и его европейские союзники, охарактеризовали турецкую военную операцию как вторжение на территорию Сирии. А потому призвали Анкару немедленно прекратить боевые действия против сирийских курдов, а все прочие страны использовать свои дипломатические каналы для давления на Турцию и решения вопросов её безопасности.

У России несколько иная позиция. Как отметили в МИД РФ, Москва также обеспокоена ситуацией на северо-востоке Сирии, однако она не ставит под сомнение "объективную необходимость борьбы с террористами и обеспечения безопасности Турции, как, собственно говоря, всех стран региона, от их атак и нападений".

— Мир и стабильность на этой части суверенной сирийской земли могут быть обеспечены лишь через результативный и взаимоуважительный диалог между правительством и курдами, являющимися неотъемлемой составляющей сирийского общества, — сообщили в МИД РФ.

Напомним, за прошедшие три года Турция провела две военные операции в Сирии. Первая, под названием "Щит Евфрата", началась летом 2016 года в провинции Алеппо и продлилась семь месяцев. Вторая, "Оливковая ветвь", началась в январе 2018-го и направлена против курдских военизированных формирований "Отряды народной самообороны" в Африне. Теперь началась третья операция. Она называется "Источник мира" и проводится с 9 октября к востоку от реки Евфрат. За несколько дней турецкая армия уничтожила 415 боевиков и установила контроль над стратегически важным сирийским городом.