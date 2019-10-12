В Новом Орлеане обрушилось несколько этажей строящегося отеля – видео

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Уже известно об одном погибшем и 18 пострадавших, местонахождение ещё трёх человек устанавливается.

В городе Новый Орлеан в американском штате Луизиана обрушилось несколько этажей строящегося отеля Hard Rock. Обломки вместе с рабочими рухнули прямо на проезжую часть.

По данным местных СМИ, один человек погиб, трое пропали без вести, ещё 18 доставлены в больницу с различными травмами. Погибший и пострадавшие — рабочие. На месте обрушения находятся несколько бригад врачей и спасатели.

Ранее на Тайване рухнул мост длиной 140 метров и высотой 18 метров, под обломками нашли тела пяти человек.

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